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Самолет вернулся в аэропорт Северной Осетии после того, как ребенку стало плохо

Происшествия
12 июля, 20:47 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 12, июля. /ТАСС

Мальчика отправили в больницу с кишечной инфекцией

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ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Полуторогодовалого ребенка в Северной Осетии экстренно эвакуировали с борта самолета, летевшего в Москву. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе минздрава республики, маленького пациента отправили в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) с кишечной инфекцией.

"Мальчика 2017 года рождения экстренно госпитализировали в инфекционное отделение ДРКБ. Причина - пищевое отравление, сейчас он находится в состоянии средней тяжести, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Как рассказали ТАСС в аэропорту "Владикавказ", самолет авиакомпании S7 летел в Москву. В полете мальчику стало плохо, у него началась рвота, и борт развернулся обратно. Там их уже ожидали медики.

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