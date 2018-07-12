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Аэропорт Жуковский возобновил работу после жесткой посадки самолета

Происшествия
12 июля, 22:36 дата обновления: 12 июля, 22:47 UTC+3

В пресс-службе аэропорта сообщили, что последствия аварийной посадки SSJ-100 полностью ликвидированы

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Гражданский аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме после жесткой посадки испытательного самолета SSJ-100. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Последствия аварийной посадки полностью ликвидированы. Аэропорт начал работу в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого" сообщили, что испытательный самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку на аэродроме им. Громова (используется аэропортом Жуковский как взлетно-посадочная полоса) в Подмосковье. На борту находились три человека, никто не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения, он будет восстановлен и продолжит летные испытания.

Из-за инцидента временно была закрыта взлетно-посадочная полоса. Был задержан вылет рейса из Жуковского в Китай. Еще один борт, который следовал из Тель-Авива, отправлен в Домодедово.

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