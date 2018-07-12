Аэропорт Жуковский возобновил работу после жесткой посадки самолета

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Гражданский аэропорт "Жуковский" возобновил работу в штатном режиме после жесткой посадки испытательного самолета SSJ-100. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Последствия аварийной посадки полностью ликвидированы. Аэропорт начал работу в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе "Гражданских самолетов Сухого" сообщили, что испытательный самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку на аэродроме им. Громова (используется аэропортом Жуковский как взлетно-посадочная полоса) в Подмосковье. На борту находились три человека, никто не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения, он будет восстановлен и продолжит летные испытания.

Из-за инцидента временно была закрыта взлетно-посадочная полоса. Был задержан вылет рейса из Жуковского в Китай. Еще один борт, который следовал из Тель-Авива, отправлен в Домодедово.