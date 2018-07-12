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Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали

Происшествия
12 июля, 22:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Подробности случившегося не приводятся

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ТАСС, 12 июля. Полиция графства Уилтшир сообщила в четверг об инциденте с участием 30-летнего мужчины в ресторане Zizzi в Солсбери, в котором 4 марта, в день отравления, обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На месте работают службы экстренной помощи, проинформировал телеканал Sky News.

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Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

Подробности случившегося не приводятся.

В марте Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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