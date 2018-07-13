СМИ: до 19 человек погибли при взрыве в промзоне на юго-западе Китая

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. До 19 человек погибли, еще 12 получили ранения на территории промышленной зоны "Янчунь" города Ибинь (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) в результате взрыва. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Sina.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в четверг, в 18:30 по местному времени (13:30 мск).

Пострадавшие направлены в ближайшую больницу. На месте взрыва работают представители местных властей, полиция выясняет причины происшествия, ведется следствие.