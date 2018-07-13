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Свыше 80% площади лесных пожаров на Дальнем Востоке приходится на Якутию

Происшествия
13 июля, 4:08 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 13, июля. /ТАСС

Практически все возгорания в республике действуют в труднодоступной и отдаленной местности

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ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Почти 150 лесных пожаров действует на утро пятницы на территории дальневосточных регионов, сильнее всего горит в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

"К утру пятницы действовало 146 пожаров: 114 - в Республике Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

За сутки пройденная огнем площадь, по данным департамента, составила 63,5 тыс. га, 83% площади пришлось на Якутию, где действует режим ЧС в лесах. Уточняется, что практически все возгорания в этом регионе действовали в труднодоступной и отдаленной местности.

С начала пожароопасного сезона 2018 года на Дальнем Востоке было зарегистрировано свыше 1,8 тыс. лесных пожаров.

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