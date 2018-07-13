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Синоптики прогнозируют новые подтопления в Забайкалье

Происшествия
13 июля, 4:39 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 13, июля. /ТАСС

Сложная ситуация остается на реке Нерча, где до опасной отметки осталось менее 30 см, на реке Кия, Чикой и на всех реках Могочинского района, уточнили метеорологи

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ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Уровень воды снизился в реке Чита, которая ранее подтопила несколько сел и около 2 тыс. приусадебных участков в окрестностях города Чита. При этом в районах Забайкальского края возможны новые подтопления, сообщили ТАСС в пятницу в региональном гидрометцентре.

"По данным на утро четверга, уровень воды в реке Чита снизился с максимальных 405 до 285 сантиметров, однако в верховьях реки наблюдается небольшой подъем. Уровень воды в реке Ингода [в нее впадает река Чита] пока падает и составляет 270 сантиметров, но вода прибывает с верховий и в течение дня уровень может подняться на 30-50 сантиметров. При этом опасным для Ингоды в районе Читы является уровень в 480 сантиметров. Опасность сохраняется на нескольких реках в районах края", - сказали в гидрометцентре.

Как уточнили синоптики, сложная ситуация остается на реке Нерча в районе города Нерчинск, где до опасной отметки осталось менее 30 см, на реке Кия вблизи города Шилка, а также на реке Чикой и на всех реках Могочинского района, расположенного на северо-востоке края.

Тем временем в регионе устраняют последствия прошедших паводков. Так, в Чите к утру пятницы удалось восстановить холодное водоснабжение домов тех районов города, которые подтопило 10 июля из-за разлива реки Чита.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки с 8 июля подтопили десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. На территории всего края введен режим ЧС. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют более 1,3 тыс. человек, задействовано 386 единиц техники и 47 плавсредств.

Накануне в регионе было объявлено новое штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ливней.

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