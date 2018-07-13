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Число жертв ливневых дождей в Японии достигло 204 человек

Происшествия
13 июля, 5:19 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 13, июля. /ТАСС

Кроме того, более 60 человек числятся пропавшими или не выходят на связь

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© AP Photo/Haruka Nuga

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 204 человек. Об этом в пятницу объявило главное полицейское управление страны.

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По данным агентства Kyodo, более 60 человек также числятся пропавшими или не выходят на связь. Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны страны продолжают поисковые и спасательные операции.

Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 тыс. мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.

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