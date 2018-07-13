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Селевой поток перекрыл дорогу к Эльбрусу

Происшествия
13 июля, 6:58 дата обновления: 13 июля, 7:37 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 13, июля. /ТАСС

На месте работают 12 единиц техники и 17 человек

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НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Дорога, ведущая к курорту Эльбрус, закрыта из-за сошедшего на нее селевого потока, сообщает в пятницу управление МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР).

"В 05:00 мск 13 июля в Центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС России по КБР поступило сообщение, что в результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок автодороги ФАД А-158 Прохладный - Баксан - Азау на 97 км в районе Поляны Нарзанов. В настоящее время автодорога перекрыта силами ГИБДД Эльбрусского района", - говорится в сообщении.

Дорожные службы намерены в кратчайшее время обеспечить движение на единственной дороге, ведущей к курорту "Эльбрус". Об этом ТАСС сообщил в пятницу специалист по связям с общественностью управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Божков.

"На месте, где на дорогу сошел селевой поток в Приэльбрусье, работает 12 единиц техники и 17 человек. В течение нескольких часов планируем обеспечить проезд, работы же по расчистке полотна автодороги от грязевой массы будут продолжаться немного дольше. Это небольшой участок почти у подножия Эльбруса у поляны Азау, которая находится на 104 км автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау", - сказал Божков.

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