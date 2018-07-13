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В США расследуют предположительное отравление более 100 человек в McDonald's

Происшествия
13 июля, 7:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 13, июля. /ТАСС

По одной из предварительных версий, причиной отравления могли стать салаты в ресторанах сети быстрого питания

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© AP Photo/Keith Srakocic

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Власти штатов Иллинойс и Айова расследуют случаи заражения местных жителей циклоспорозом, часть которых, предположительно, имела место после посещения ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом говорится в заявлениях, опубликованных в четверг на сайтах здравоохранительных управлений штатов.

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Как следует из документов, 90 человек заболели в Иллинойсе с середины мая, 15 - в соседней Айове с конца июня. Власти Иллинойса отмечают, что "в результате предварительного расследования выявили связь с употреблением в пищу салатов, приготовленных для ресторанов McDonald's". В заявлении уточняется, что в штате "примерно в четверти случаев, о которых поступала информация", перед тем, как заболеть, люди ели указанные салаты. В Айове все случаи заражения, предположительно, связаны с употреблением в пищу салатов.

Власти штатов уточнили, что представители McDonald's сотрудничают с медиками и обещали исключить салаты, о которых идет речь, из меню. Их заменят на аналогичные блюда от других поставщиков. В последние годы в США имели место случаи заражения циклоспорозом, в частности, после употребления в пищу некоторых видов овощей, а также малины.

В заявлении здравоохранительного управления Иллинойса отмечается, что циклоспороз "не передается напрямую от человека человеку". Симптомы, как правило, проявляются через неделю после заражения. В их число могут входить диарея, слабость, отсутствие аппетита, температура, тошнота.

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