Синоптики снова объявили штормовое предупреждение в Забайкалье

ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Новое штормовое предупреждение объявлено в пятницу из-за дождей и разлива рек в Забайкалье, где ранее дождевые паводки подтопили административный центр Читу, города Шилка и Нерчинск, а также около десятка сел. Это предупреждение стало пятым за неделю в регионе.

"Штормовое предупреждение: ночью 14 июля местами по восточной половине края ожидаются очень сильные дожди. 13 июля на реке Нерча у Нерчинска ожидается прохождение пика паводка. По данным МЧС, на реке Шилка у села Усть-Kарск ожидается резкий подъем уровня воды из-за прорыва дамбы выше села", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу синоптики сообщили ТАСС, что, помимо реки Нерча, сложная ситуация остается на реке Кия возле города Шилка, а также на реке Чикой и на всех реках Могочинского района, расположенного на северо-востоке края. Уровень воды в реке Чита, по данным на утро четверга, снизился с максимальных 405 до 285 см, однако в верховьях реки наблюдается небольшой подъем. Вода с верховий прибывает в реку Ингода, в которую впадает река Чита, уровень в ней пока составляет 270 см, но в течение дня может подняться.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки с 8 июля подтопили десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. На территории всего края введен режим ЧС. По данным регионального ГУ МЧС, на территории шести муниципалитетов Забайкальского края подтопленными остаются 14 населенных пунктов, 237 жилых домов с населением более 2 тыс. человек. Эвакуированы свыше 2 тыс. человек, из них в семи пунктах временного размещения находятся 143 человека, в том числе 43 ребенка. Повреждены и разрушены 37 автомобильных мостов.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют более 1,3 тыс. человек, задействовано 386 единиц техники, привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России.