Спасатели обнаружили тело туриста, упавшего в реку в КЧР

ЧЕРКЕССК, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в реке тело туриста из Москвы, который в четверг вечером упал с обрыва в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщила в пятницу пресс-служба управления МЧС по республике.

"Спасатели обследовали оба берега реки протяженностью один километр от места, где упал турист. По состоянию на 06:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) спасатели нашли тело пропавшего туриста и передали сотрудникам полиции", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, в четверг вечером спасателям поступила информация о пропаже туриста из Москвы, мужчины 1965 года рождения. Сообщалось, что он упал с обрыва в районе маятниковой дороги (смотровая поляна). В месте падения туриста протекают две горные реки, Аманауз и Домбай Елген.