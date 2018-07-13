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Спасатели обнаружили тело туриста, упавшего в реку в КЧР

Происшествия
13 июля, 9:19 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 13, июля. /ТАСС

53-летний мужчина приехал в Карачаево-Черкесию из Москвы

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ЧЕРКЕССК, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в реке тело туриста из Москвы, который в четверг вечером упал с обрыва в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщила в пятницу пресс-служба управления МЧС по республике.

"Спасатели обследовали оба берега реки протяженностью один километр от места, где упал турист. По состоянию на 06:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) спасатели нашли тело пропавшего туриста и передали сотрудникам полиции", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, в четверг вечером спасателям поступила информация о пропаже туриста из Москвы, мужчины 1965 года рождения. Сообщалось, что он упал с обрыва в районе маятниковой дороги (смотровая поляна). В месте падения туриста протекают две горные реки, Аманауз и Домбай Елген.

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