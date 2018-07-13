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На острове Реюньон произошло третье за год извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез

Происшествия
13 июля, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

После начала извержения префектура распространила предупреждение о стихийном бедствии

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ТАСС, 13 июля. Новое извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез произошло в ночь на пятницу на острове Реюньон. Как сообщается на сайте правительства этого региона Франции, это уже третий случай за год.

"После 3:30 по местному времени (2:30 мск) 13 июля обсерватория Питон-де-ла-Фурнез зафиксировала резкое усиление вулканического тремора, что фактически означает приближение магмы к поверхности", - говорится в заявлении властей. По их данным, источник вибраций находился на северном склоне горы. Первые выбросы лавы над поверхностью кратера были зафиксированы в 4:30 по местному времени (3:30 мск).

Публикация от Imaz Press Réunion (@imaz_press_reunion)

После начала извержения префектура Реюньона распространила предупреждение о стихийном бедствии и объявила о временном закрытии пешеходных маршрутов рядом с вулканом, а также о запрете полетов в указанной зоне до дальнейшего уведомления. Тем не менее, поскольку рядом с Питон-де-ла-Фурнез нет никаких населенных пунктов, опасности для жителей острова он пока не представляет.

Гора Питон-де-ла-Фурнез расположена на юго-востоке Реюньона. Этот щитовой вулкан высотой 2632 м с кальдерой диаметром около 8 км входит в число наиболее активных на планете. С XVII века зафиксировано более 150 его извержений.

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