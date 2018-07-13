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Площадь контролируемых лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 20,5 тыс. га

Происшествия
13 июля, 10:03 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 13, июля. /ТАСС

Самая тяжелая обстановка складывается в Красноярском крае, где огнем охвачено более 26,6 тыс. га

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ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Свыше 100 лесных пожаров горят в регионах России, огнем охвачено порядка 69,5 тыс. га. Самые сильные пожары зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщила в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На 00:00 мск 13 июля на территории РФ проводились работы по активному тушению 108 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 69 тыс. 549 га", - говорится в сообщении.

Большинство контролируемых пожаров зарегистрировано в Красноярском крае, огнем в регионе было охвачено свыше 26,6 тыс. га. Сильные пожары отмечались в Магаданской области и Якутии, пожары в этих регионах бушевали на площади порядка 14,6 тыс. и 10,9 тыс. соответственно. Около 4 тыс. га горело в Иркутской области, почти 2,9 тыс. га - в Хабаровском крае.

Пожары на сравнительно небольших площадях действовали в Мурманской области, Тува, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе. В Красноярском крае действует также пожар на землях заповедника "Тунгусский" на площади почти 10,2 тыс. га. Сутками ранее в регионах России было зарегистрировано 108 лесных пожаров на площади более 49 тыс. га.

На тушении пожаров работают свыше 2 тыс. человек, задействовано 220 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении - 74 воздушных судна. В ряде регионов на пожарах работают также около 300 авиапожарных.

Уточняется, что в труднодоступных и отдаленных территориях действует еще 197 лесных пожаров, пройденная огнем за минувшие сутки площадь превысила 1 млн 400 тыс. га. Основные возгорания приходятся на Якутию, Красноярский край и Магаданскую область. Эти пожары не тушатся, поскольку, по данным Авиалесоохраны, затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред. Поселениям и объектам экономики они угрозы не несут.

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Тыва Коми Якутия Хабаровский край Иркутская область Красноярский край Мурманская область Магаданская область Ямало-Ненецкий автономный округ
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