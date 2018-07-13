ТАСС, 13 июля. Количество пострадавших при взрыве на предприятии "Сургутнефтегаза" увеличилось до семи, сообщили в пятницу ТАСС в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО).

"Семь пострадавших. Два - тяжелой степени тяжести, с политравмой в реанимации, четверо обследуются в приемных отделениях, один госпитализирован в хирургическое отделение с ушибами, рваными ранами", - уточнили в департаменте.

По данным департамента, пострадавшие доставлены в лянторскую городскую больницу и травмпункт города Сургута. "Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавили в департаменте.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС о пяти пострадавших.

"Поступило сообщение о пяти пострадавших, два - в тяжелой степени тяжести, три - в средней. ЧП [взрыв] произошло на одном из предприятий "Сургутнефтегаза", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на месте происшествия работает комиссия, обстоятельства происшествия выясняются, ЧП произошло рядом с городом Лянтор. Пресс-служба "Сургутнефтегаза" происшествие не комментирует.

По данным ГУ МЧС по ХМАО, сообщение о происшествии на предприятии "Сургутнефтегаза" поступило в 06:08 мск. "Через пять минут спасатели прибыли на место, горения не было", - говорится в сообщении ведомства.

В Лянторской городской больнице подтвердили ТАСС, что к ним поступили пострадавшие. "Всем оказывается необходимая медицинская помощь, их сейчас обследуют. Есть как тяжелые пострадавшие, так и легкие", - сказала ТАСС заместитель руководителя по поликлинической работе больницы Лариса Трифанова, не уточнив количество пострадавших.