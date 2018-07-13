Главу ГИБДД Новоалександровска Ставропольского края заподозрили в превышении полномочий

ТАСС, 13 июля. Начальник ГИБДД города Новоалександровска в Ставропольском крае Алексей Кондрашов подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

"Начальник ГИБДД в Новоалександровске Ставропольского края Алексей Кондрашов подозревается в превышении должностных полномочий", - сообщает СК в мессенджере "Там-Там".

По данным следствия, подозреваемый по телефону дал указание сотрудникам ДПС без составления протокола отпустить водителя с признаками алкогольного опьянения.