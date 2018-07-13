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Сильный ветер сорвал крыши домов в двух населенных пунктах Кабардино-Балкарии

Происшествия
13 июля, 11:11 UTC+3 НАЛЬЧИК 13, июля. /ТАСС

Из-за непогоды без электричества остались около 7 тыс. человек

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НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Непогода, обрушившаяся на Кабардино-Балкарию (КБР) в ночь на пятницу, оставила без крыш жилые дома в Урванском районе, от электричества отключен населенный пункт, где проживают более 6,7 тыс. человек, сообщили в пятницу в управлении МЧС по региону.

"В результате неблагоприятных погодных условий, шквалистого усиления ветра в сочетании с дождем, ночью 13 июля на территории Урванского района в двух населенных пунктах (Старый Черек и Нижний Черек) частично произошло повреждение кровли жилых домах, а также отключение электроэнергии в селении Старый Черек (проживает более 6,7 тыс. человек - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа ГУ МЧС России по КБР. По данным пресс-службы, без крыши остались восемь жилых домов. Восстановить электричество в двух населенных пунктах планируется к 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что в результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок автодороги ФАД А-158 Прохладный - Баксан - Азау в районе Поляны Нарзанов в Эльбрусском районе республики. В настоящее время автодорога перекрыта, МЧС попросило водителей воздержаться от поездок в данном направлении. На всей территории республики действует режим ЧС из-за опасности разлива рек в нескольких районов.

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