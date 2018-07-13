Украинца Панова приговорили к восьми годам лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Крым в пятницу признал гражданина Украины Евгения Панова виновным в незаконном обороте оружия и подготовке к совершению диверсий в регионе, приговорив его к восьми годам лишения свободы. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Признать Евгения Панова виновным. Назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строго режима", - объявил судья Андрей Палий.

В частности, суд счет доказанной вину Панова по ст. 222 ч. 3 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов"), ст. 30 ч. 3 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление"), ст. 226.1 ч. 3 ("Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов"), ст. 281 ч. 2 ("Диверсия").

Обвинение требовало назначить Панову десять с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Адвокат осужденного Ольга Динзе после оглашения приговора сообщила журналистам, что защита подаст апелляцию в Верховный суд РФ. "Будем обжаловать приговор в Верховном суде России. Нам сообщили, что копию приговора мы получим по почте в течение пяти дней. Если мы не успеем получить приговор, соответственно, мы будем направлять краткую апелляционную жалобу", - уточнила она.

О деле Панова

ФСБ России 10 августа 2016 года сообщила о задержании группы диверсантов на территории Крыма, а также о предотвращении диверсий, которые готовило Главное управление разведки минобороны Украины. По этому дело задержали двух граждан Украины - Андрея Захтея и Евгения Панова.

Верховный суд Республики Крым рассматривал дело против Панова с 16 апреля. Подсудимый отказался признать вину.

Уголовное дело в отношении Захтея выделили в отдельное производство. Подсудимый признал свою вину, и его дело рассмотрели в особом порядке, то есть без допроса свидетелей. Верховный суд Республики Крым приговорил мужчину к шести с половиной годам тюрьмы.