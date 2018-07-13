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Дорожники восстановили перекрытую селевым потоком дорогу в Приэльбрусье

Происшествия
13 июля, 11:33 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 13, июля. /ТАСС

Все работы планируется завершить в течение сегодняшнего дня, отметил специалист по связям с общественностью управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Божков

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НАЛЬЧИК, 13 июля. /ТАСС/. Дорожные службы расчистили от наносов единственную дорогу, ведущую к курорту "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР), которая была закрыта из-за схода селя после обильных дождей утром в пятницу. Об этом ТАСС сообщил специалист по связям с общественностью управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Божков.

"В 10:20 мск 13 июля федеральные дорожники подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ" восстановили движение у Поляны Нарзанов, на 97 километре трассы А-158 в Кабардино-Балкарии, где сегодня в 5:00 селевой поток заблокировал движение на 200 метровом участке. Для расчистки оставшейся грязевой массы федеральные дорожники увеличили количество техники с 12 до 15 единиц, а персонала - до 20 человек. Все работы планируется завершить в течение сегодняшнего дня", - сказал Божков.

ЧП произошло около 5 часов утра. В результате интенсивных осадков произошел вынос грязевой массы на участок федеральной автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау в районе Поляны Нарзанов.

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