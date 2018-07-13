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Прокурор попросил приговорить замдиректора Эрмитажа к четырем годам колонии

Происшествия
13 июля, 11:50 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июля. /ТАСС

Свою вину Михаил Новиков признал в полном объеме

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Прокурор в рамках прений сторон в Куйбышевском районном суде Петербурга попросил приговорить к четырем годам колонии замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова, признавшего вину в хищении средств, выделенных на реставрацию, передает корреспондент ТАСС.

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"Новиков вину признал в полном объеме, раскаивается, имеет ряд хронических заболеваний. Справедливое наказание может быть связано только с реальной изоляцией от общества. Прошу назначить ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы колонии общего режима", - сказал прокурор.

Вторым фигурантом по делу стал управляющий ЗАО "Балтстрой" Александр Коченов, который также заключил досудебное соглашение. Прокурор также просит осудить Коченова на четыре года колонии. По версии следствия, Новиков вместе с управляющим компании "Балтстрой" участвовали в хищении 30,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус музея. Ранее сообщалось, что Эрмитаж, признанный в данном процессе потерпевшей стороной, отозвал иск на 30,6 млн рублей в связи с тем, что фигуранты уже погасили ущерб.

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