Директора смоленского оборонного завода "Авангард" задержали по подозрению в растрате

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутат Смоленской областной думы, директор завода композитных материалов "Аванград" (входит в один из крупнейших ракетостроительных холдингов России - АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение") Константин Горелый задержан по подозрению в растрате. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Зуева.

"Он (Константин Горелый) задержан. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Это все, что пока мы можем сказать", - отметила Зуева. Сумма, на которую были совершены мошеннические действия, не раскрывается.

Константин Горелый руководит заводом "Авангард", который расположен в городе Сафоново Смоленской области, с 2004 года.

Акционерное общество "Авангард" - одно из ведущих предприятий России по производству крупногабаритных изделий из композиционных материалов (стеклопластиков, углепластиков), а также пластмасс и резины. В настоящее время АО "Авангард" входит в состав одного из крупнейших ракетостроительных холдингов России - АО "ВПК "НПО машиностроения", в составе которого в 2013 году вошло в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".