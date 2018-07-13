Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директора смоленского оборонного завода "Авангард" задержали по подозрению в растрате

Происшествия
13 июля, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В региональном управлении Следственного комитета не назвали сумму, фигурирующую в уголовном деле

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутат Смоленской областной думы, директор завода композитных материалов "Аванград" (входит в один из крупнейших ракетостроительных холдингов России - АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение") Константин Горелый задержан по подозрению в растрате. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Зуева.

"Он (Константин Горелый) задержан. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Это все, что пока мы можем сказать", - отметила Зуева. Сумма, на которую были совершены мошеннические действия, не раскрывается.

Константин Горелый руководит заводом "Авангард", который расположен в городе Сафоново Смоленской области, с 2004 года.

Акционерное общество "Авангард" - одно из ведущих предприятий России по производству крупногабаритных изделий из композиционных материалов (стеклопластиков, углепластиков), а также пластмасс и резины. В настоящее время АО "Авангард" входит в состав одного из крупнейших ракетостроительных холдингов России - АО "ВПК "НПО машиностроения", в составе которого в 2013 году вошло в АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Смоленская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова о помиловании режиссера
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него соперник
5
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
СМИ: Украина платила деньги в США, чтобы дискредитировать "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!