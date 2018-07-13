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Замдиректора Эрмитажа получил 2,5 года условно за хищения

Происшествия
13 июля, 13:43 дата обновления: 13 июля, 14:06 UTC+3

Михаила Новикова также обязали выплатить штраф в 500 тыс. рублей

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Михаил Новиков

Михаил Новиков

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к условному лишению свободы замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова за хищения средств, выделенных на реставрацию объектов учреждения, передает корреспондент ТАСС.

"Обвинение обосновано. Подсудимый соглашается с ним в полном объеме. <...> Причиненный ущерб возмещен. Применение условного наказания не сможет сформировать [у Новикова] чувства безнаказанности. <...> Назначить Новикову наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы… условно и штрафа в 500 тысяч рублей", - сказала судья.

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Прокурор попросил приговорить замдиректора Эрмитажа к четырем годам колонии

Второго фигуранта дела - управляющего ЗАО "Балтстрой" Александра Коченова суд проговорил к 2,5 года условно и штрафу в 300 тыс. рублей.

После оглашения приговора Новиков обратился к представительнице Эрмитажа Наталье Шатихиной, а также к другим участникам процесса и поблагодарил их. Ранее Шатохина заявила в суде, что Эрмитаж не поддерживает строну обвинения и не считает возможным приговорить Новикова к реальному сроку лишения свободы. Прокуратура просила приговорить фигурантов дела к четырем годам колонии.

Дело Эрмитажа

Суд установил, что Новиков вместе с Коченовым участвовали в хищении 30,6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на реставрацию бывшего Запасного дома и его приспособления под лабораторно-хранительский и административный корпус музея.

Эрмитаж, признанный в данном процессе потерпевшей стороной, отозвал иск на 30,6 млн рублей в связи с тем, что фигуранты уже погасили ущерб, поэтому гражданское производство было прекращено.

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