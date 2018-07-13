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Ликвидировано возгорание в кафе около ТЦ "Пятница" в Москве

Происшествия
13 июля, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Эвакуация не проводилась

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Возгорание в кафе, пристроенном к торговому центру "Пятница" в Москве, ликвидировано, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.

"В пристроенном к зданию ТЦ "Пятница" на Пятницком шоссе, дом 3, кафе произошла вспышка жировых отложений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время возгорание ликвидировано. "Эвакуация посетителей и персонала не проводилась", - отметил он.

Ранее сообщалось, что пожарные направлены для проверки сообщения о возгорании в ТЦ "Пятница" в Москве.

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