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Суд в Греции решил выдать россиянина Винника Франции

Происшествия
13 июля, 14:48 UTC+3

На это решение подается апелляция, сообщил адвокат гражданина РФ Илиас Спирлиадис

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АФИНЫ, 13 июля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Суд в Греции принял на состоявшемся в пятницу заседании решение выдать россиянина Александра Винника Франции, его адвокаты подают апелляцию. Об этом сообщил ТАСС по телефону греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

"Суд удовлетворил сегодня запрос Франции на экстрадицию Винника, - сказал адвокат. - В настоящее время мы подаем апелляцию на это решение".

По словам Спирлиадиса, апелляцию будут рассматривать в Верховном суде Греции в ближайшие дни.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по просьбе американских властей. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура РФ также направила запрос на экстрадицию Винника с целью выдачи в Россию, так как на родине в отношении него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Несколько дней назад запрос на экстрадицию направила Франция, и ее запрос, рассматривавшийся по ускоренной процедуре, в пятницу был удовлетворен.

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