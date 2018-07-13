Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 80 граждан Нигерии собрались у посольства страны в Москве (Мамоновский пер., 5) и требуют у дипломатов помочь им вернуться домой, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Африканцы приехали в Россию по паспорту болельщика (Fan ID) и не знали, что будут вынуждены покинуть территорию страны по окончании чемпионата мира. Как рассказали сами участники акции, аферисты в Нигерии продали им Fan ID по $300 за штуку и заверили, что в России они смогут легко трудоустроиться. Кроме того, преступники аннулировали обратные билеты улетевших в РФ. Теперь, не имея средств к существованию, жертвы мошенников решили обратиться за помощью к сотрудникам диппредставительства.

Акцию у посольства организовала одна из правозащитных организаций. "Сейчас здесь 76 человек, в Домодедове около 50 человек, в Шереметьеве, во Внукове, мы предполагаем, человек по 15. На улицах, в ночлежке в Люблине еще находятся от 200 до 400 человек", - рассказал в беседе с ТАСС правозащитник Олег Мельников. "Им сказали в Нигерии, что они найдут работу очень быстро, как только приедут, эти люди были согласны на любую работу, - разъяснил ситуацию собеседник. - Они живут кто где, одни, у кого оставались деньги на хостел, в аэропортах, те, кто побогаче, купили билеты обратно и улетели, кто победнее - к сожалению, таких большинство - все здесь".

Посольство пообещало оплатить нигерийцам хостелы за пять дней проживания и за это время решить вопрос с обратными билетами. По словам представителей правозащитной организации, пока оплачены только два дня в трех хостелах, если ситуация не изменится, собравшиеся снова придут к посольству.

Однако не все рады перспективе возвращения на родину. Некоторые хотят остаться в России, чтобы транзитом через страны ЕС добраться до Германии и получить там статус беженцев.

"Я юрист, у меня нет возможности найти нормальную работу в Нигерии. Я хочу остаться в Европе, уехать в Польшу и затем через другие страны добраться до Германии, - рассказал один из участников акции. - У меня нет проблем с билетами, я пришел сюда не для того, чтобы вернуться обратно, а чтобы заявить о своих правах и привлечь внимание нигерийских властей к проблемам страны".

Как сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах Москвы, "речи о том, что нигерийцы просят в России политического убежища или планируют остаться в стране для нелегальной работы, по предварительным данным, не идет".