В Подмосковье электричка насмерть сбила подростка

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Электричка насмерть сбила 12-летнего ребенка на Казанском направлении Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня примерно в 09:42 мск на 48 км станции "Раменское" несовершеннолетний уроженец Московской области 2006 года рождения травмирован проходящим электропоездом сообщением Голутвин - Москва. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила она.

По данному факту начата проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Следственное управление в очередной раз призывает родителей, учителей и педагогов быть внимательнее к времяпрепровождению детей, регулярно проводить с детьми профилактические беседы о правилах поведения и мерах безопасности на железной дороге и железнодорожном транспорте.