Угрозы безопасности пассажиров при попадании молнии в самолет "Победы" не было

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Угрозы безопасности пассажиров при попадании молнии в самолет авиакомпании "Победа" Boeing 737-800 NG, совершавший в четверг рейс Берлин - Москва, не было. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Повреждение получило только лакокрасочное покрытие. Самолет уже возвращен в эксплуатацию, отмечают в "Победе".

"Зафиксировали попадание молнии. Но никакой угрозы безопасности при этом не было. Во Внуково вчера самолет был направлен в ангар для проведения стандартных процедур, предусмотренных на случай попадания молнии. Борт абсолютно исправен и уже введен в коммерческую эксплуатацию, - сказали в авиакомпании. - Было повреждено лакокрасочное покрытие, после восстановления и соответствующих тестов борт допущен к эксплуатации без ограничений".

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Сейчас компания осуществляет авиаперевозки пассажиров по ряду российских и зарубежных направлений, в том числе в Испанию, Италию, Германию и на Кипр.