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Защита обжаловала решение суда в Греции о выдаче россиянина Винника Франции

Происшествия
13 июля, 16:43 дата обновления: 13 июля, 17:11 UTC+3 /Корр. ТАСС, Юрий Малинов

Французский ордер был сформирован так, чтобы впоследствии гражданина РФ выдали в США, предположил его адвокат Илиас Спирлиадис

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АФИНЫ, 13 июля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Защита обжаловала в пятницу решение суда города Салоники о выдаче россиянина Александра Винника Франции. Об этом сообщил ТАСС по телефону греческий адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

"Сегодня нам выдали решение суда первой инстанции города Салоники насчет выдачи Александра Винника во Францию по европейскому ордеру на арест. Это ускоренная процедура выдачи граждан Евросоюза или не Евросоюза на территории ЕС, - пояснил адвокат. - Суть решения пока мы не знаем и будем знать ее в понедельник. Мы обжаловали сегодня это решение".

"Мы не согласны с тем, чтобы Винника экстрадировали во Францию, так как во французском запросе нет никаких доказательств - ни сколько французов пострадали, ни на какое количество денег они пострадали, нет доказательств вообще причастности Александра к мошенничеству и вымогательству денег", - пояснил Спирлиадис.

"Могу сказать открыто, что мы как защита считаем, что этот французский ордер был так сформирован, чтобы после Франции Александра выдали в Соединенные Штаты", - подчеркнул адвокат, отметив, что в противном случае "они [французы] должны были назвать, кто пострадал, число пострадавших, масштаб и так далее". "Мы надеемся, что Верховный суд Греции в Афинах рассмотрит нашу апелляцию и услышит нас, не так как было все здесь в Салониках, где никто [нас] не слушал", - добавил Спирлиадис.

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по просьбе американских властей. Жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния) предъявило гражданину России обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Генпрокуратура РФ также направила запрос на экстрадицию Винника с целью выдачи в Россию, так как на родине в отношении него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Несколько дней назад запрос на экстрадицию направила Франция, и ее запрос, рассматривавшийся по ускоренной процедуре, в пятницу был удовлетворен.

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