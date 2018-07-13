СК возбудил уголовное дело после взрыва на предприятии "Сургутнефтегаза" в Югре

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на предприятии "Сургутнефтегаза" в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Утром 13 июля 2018 года на складе ремонтно-механического цеха компрессорной станции, расположенном в промышленной зоне города Лянтора Сургутского района произошла детонация дефектоскопа (агрегат для очистки промышленных труб) без последующего возгорания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, работа прибора обеспечивалась литиевыми батареями. Предположительно, одна из батарей разгерметизировалась, и вследствие взаимодействия с кислородом разорвалась, после чего произошел выброс элементов дефектоскопа, которыми были травмированы рабочие.

Для выяснения точных причин произошедшего эксперты проведут экспертизы на предмет исправности батарей и самого прибора.

ЧП произошло 13 июля 06:30 мск в городе Лянторе Сургутского района на складе ремонтно-механического цеха ОАО "Сургутнефтегаз" (ВИНК). В результате пострадали семь человек, их доставили в Лянторскую городскую больницу. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Инцидент на работу предприятия не повлиял.