Экс-министра здравоохранения Дагестана арестовали на 10 дней по делу о мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Махачкалы арестовал на 10 дней бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова до предъявления обвинения, сообщили ТАСС в пятницу в суде.

"На 10 суток до предъявления обвинения заключен под стражу", - сказали в суде.

После предъявления обвинения содержание под стражей автоматически продлят на два месяца, добавили в суде.

Ранее сообщалось, что МВД Дагестана подозревает задержанного по делу о мошенничестве бывшего министра здравоохранения республики Ибрагимова и его подчиненных в создании организованной преступной группы для хищения бюджетных средств. В частности, фигурантов подозревают в хищении 44 млн рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 млн рублей при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медучреждений.

Задержаны Ибрагимов, его бывший заместитель, а также специалисты отдела госзакупок ведомства. Экс-министра, задержанного ранее, поместили под домашний арест. В ночь на 10 июля подозреваемого вновь задержали по подозрению в совершении другого эпизода преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

Как сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, сотрудники ведомства, направленные в Дагестан по приглашению врио главы республики Владимира Васильева, раскрыли первый в республике картель в Дагестане. Его участники, по предварительным данным, получили доходы на сумму 7 млрд рублей на закупках медикаментов и медицинской техники. В пресс-службе прокуратуры Дагестана ТАСС уточнили, что руководители обществ, участвующих в картельном сговоре, использовали родственные связи с Ибрагимовым.