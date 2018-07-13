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Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете

Происшествия
13 июля, 18:23 дата обновления: 13 июля, 18:40 UTC+3

Инцидент произошел 11 июля на борту воздушного судна рейса Иркутск - Москва

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который 11 июля избил польского дипломата, летевшего из Иркутска в Москву. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, возбуждено уголовное дело о побоях.

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"Полицией возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, причинившего побои пассажиру на борту воздушного судна рейса Иркутск - Москва", - сказал собеседник агентства, добавив, что уголовное дело возбуждено по ст. 116 УК РФ ("Побои").

По его словам, 11 июля в полицию аэропорта Шереметьево поступило сообщение из службы безопасности авиакомпании "Аэрофлот" о том, что на борту воздушного судна, выполняющего рейс Иркутск - Москва, между пассажирами произошел конфликт. Командир экипажа попросил прибыть на место посадки наряд сотрудников полиции.

"После прилета самолета в аэропорт Шереметьево транспортные полицейские доставили участников инцидента в дежурную часть для разбирательства. Потерпевший - гражданин Польши 1979 года рождения, имеющий дипломатический паспорт, написал заявление о нанесении ему телесных повреждений одним из пассажиров. Установлено, что правонарушителем является гражданин России 1983 года рождения", - отметил собеседник агентства.

По результатам проведенной проверки в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело, кроме того, он привлечен к административной ответственности по ст. 11.17 ("Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна") и 20.21 ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения") КоАП РФ.

Ранее министерство иностранных дел Польши информировало журналистов о том, что, по информации свидетелей, нападение совершил, вероятно, психически неуравновешенный человек.

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