Избившая проводников рейса Москва - Тель-Авив женщина стала фигуранткой уголовного дела

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям УК - о побоях и хулиганстве - в отношении москвички, устроившей дебош на борту самолета Москва - Тель-Авив, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате проведенной проверки в отношении москвички возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Побои", - сказала Волк.

5 июля в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево поступили письменные заявления от бортпроводников самолета, совершавшего рейс Москва - Тель- Авив, о привлечении к ответственности одной из пассажирок.

"Женщина во время полета нарушала общественный порядок, использовала ненормативную лексику, а также нанесла телесные повреждения двум бортпроводникам, обслуживающим данный рейс. Командир воздушного судна сообщил об инциденте в полицию Израиля, после чего власти данного государства не допустили нарушительницу на свою территорию и депортировали ее на родину. В московском аэропорту Шереметьево подозреваемую встретили сотрудники полиции и доставили в дежурную часть", - сказала Волк.