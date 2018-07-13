Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Призывавший к покушению на британского принца Джорджа приговорен к пожизненному сроку

Происшествия
13 июля, 21:37 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июля. /ТАСС

Хуснаин Рашид признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Вулвичский королевский суд приговорил в пятницу к пожизненному лишению свободы сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), призывавшего к покушению на британского принца Джорджа. Приговор 32-летнему Хуснаину Рашиду огласил судья Эндрю Лидс.

"Ваш сигнал был ясным - вы предоставили имя и адрес школы принца Джорджа, фотографию школы принца Джорджа и инструкции и угрозы, что принц Джордж и другие члены королевской семьи должны восприниматься как потенциальные цели", - заявил судья, зачитывая приговор.

Ранее во время судебного заседания Рашид признал себя виновным по трем пунктам обвинения - участие в подготовке терактов, и по одному пункту обвинения - в подстрекательстве к терроризму.

В мессенджере Telegram он призывал сторонников радикального ислама осуществлять нападения на людей с использованием бомб и холодного оружия, а также впрыскивать яд в мороженое на прилавках магазинов. В октябре прошлого года он также опубликовал фотографию 4-летнего принца Джорджа и адрес школы Thomas's Battersea в Лондоне, в которой он учится, сопроводив ее подписью "даже королевская семья не будет оставлена в покое".

Кроме того, следователи обнаружили в его телефоне собранное им руководство под названием "Одинокий моджахед", в котором содержались статьи о том, как изготовить самодельное взрывное устройство в домашних условиях. Обвинение утверждает, что подозреваемый намеревался опубликовать эти материалы до того, как был схвачен полицией. Подсудимый преподавал в мечети города Нельсон (графство Ланкашир) и, по версии следствия, намеревался отправиться в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне боевиков ИГ. До того, как Рашид был задержан в ноябре прошлого года, он отправил 290 тыс. сообщений в зашифрованные чаты мессенджера.

Минимальный срок отбытия наказания, назначенного Рашиду, составляет 25 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
2
Владимир Этуш попал в больницу
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
5
США выдвинули обвинения 12 предполагаемым военным разведчикам из России по делу Мюллера
6
Британская полиция нашла в доме отравившегося в Эймсбери бутылку со следами "Новичка"
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!