Призывавший к покушению на британского принца Джорджа приговорен к пожизненному сроку

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Вулвичский королевский суд приговорил в пятницу к пожизненному лишению свободы сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), призывавшего к покушению на британского принца Джорджа. Приговор 32-летнему Хуснаину Рашиду огласил судья Эндрю Лидс.

"Ваш сигнал был ясным - вы предоставили имя и адрес школы принца Джорджа, фотографию школы принца Джорджа и инструкции и угрозы, что принц Джордж и другие члены королевской семьи должны восприниматься как потенциальные цели", - заявил судья, зачитывая приговор.

Ранее во время судебного заседания Рашид признал себя виновным по трем пунктам обвинения - участие в подготовке терактов, и по одному пункту обвинения - в подстрекательстве к терроризму.

В мессенджере Telegram он призывал сторонников радикального ислама осуществлять нападения на людей с использованием бомб и холодного оружия, а также впрыскивать яд в мороженое на прилавках магазинов. В октябре прошлого года он также опубликовал фотографию 4-летнего принца Джорджа и адрес школы Thomas's Battersea в Лондоне, в которой он учится, сопроводив ее подписью "даже королевская семья не будет оставлена в покое".

Кроме того, следователи обнаружили в его телефоне собранное им руководство под названием "Одинокий моджахед", в котором содержались статьи о том, как изготовить самодельное взрывное устройство в домашних условиях. Обвинение утверждает, что подозреваемый намеревался опубликовать эти материалы до того, как был схвачен полицией. Подсудимый преподавал в мечети города Нельсон (графство Ланкашир) и, по версии следствия, намеревался отправиться в Сирию, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне боевиков ИГ. До того, как Рашид был задержан в ноябре прошлого года, он отправил 290 тыс. сообщений в зашифрованные чаты мессенджера.

Минимальный срок отбытия наказания, назначенного Рашиду, составляет 25 лет.