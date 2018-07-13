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Спасатели нашли тело подростка, пропавшего в горах под Сочи 10 дней назад

Происшествия
13 июля, 21:56 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 13, июля. /ТАСС

В поисках участвовали следователи и криминалисты следственного управления СК, сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, егеря и волонтеры

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СОЧИ, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело 13-летнего подростка из Новосибирской области, который пропал 3 июля, отбившись от детской тургруппы, спускавшейся от горы Фишт к морю в районе Сочи, сообщили ТАСС в пресс- службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В вечернее время в результате совместных усилий... в труднодоступной местности обнаружено тело 13-летнего подростка", - сказала представитель ведомства. Она подчеркнула, что, как только следователям стало известно об исчезновении подростка, незамедлительно была организована доследственная проверка и возбуждено уголовное дело. "Поиски ребенка не прекращались ни на минуту, были привлечены вертолеты, беспилотные летательные аппараты и другая специальная техника", - отметила собеседница.

В рамках расследования обстоятельств исчезновения ребенка следователями уже допрошены все участники похода, а также родственники мальчика и те, кто общался с ребенком до похода в лес. "Следствием будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принимавших участие в организации этого мероприятия, а также установлены причины и условия, повлекшие гибель несовершеннолетнего", - заключили в следственном управлении.

В поисках участвовали следователи и криминалисты следственного управления СК России по Краснодарскому краю, сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, егеря, альпинисты, члены поисковых отрядов "Лиза Алерт" и другие волонтеры. Родители мальчика уже прибыли в Сочи.

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