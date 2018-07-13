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Суд назначил жителю Белгорода штраф за 545 хакерских атак на сайт ФСБ

Происшествия
13 июля, 21:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Сумма штрафа составляет 40 тыс. рублей

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ТАСС, 13 июля. Октябрьский районный суд Белгорода рублей удовлетворил ходатайство регионального управления ФСБ России и прекратил уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в 545 хакерских атаках на официальный сайт ведомства. При этом белгородцу предписано выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство органа расследования УФСБ России по Белгородской области о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого в использовании компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации", - сказали в пресс-службе, отметив, что белгородец совершил 545 хакерских атак находясь у себя дома.

В суде добавили, что решение о прекращении уголовного дела принято в связи с отсутствием какого-либо ущерба и претензий к подсудимому со стороны ФСБ. В качестве меры наказания суд назначил жителю Белгорода заплатить штраф 40 тыс. рублей до 12 августа текущего года.

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