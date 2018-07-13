В крупном ДТП в Подмосковье погибли три человека

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Серпуховском районе Московской области, сообщили в пятницу в пресс-службе областного Минтранса.

"В результате столкновения трех автомобилей на третьем километре дороги Калиново - Дракино в Серпуховском районе Подмосковья погибли три человека, еще трое ранены", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области ТАСС сообщили, что в результате произошедшего движение не перекрывалось, разлива топлива и возгорания не произошло.