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В ДТП в Дагестане погиб один человек

Происшествия
13 июля, 23:01 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, июля. /ТАСС

Еще шестеро получили травмы

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МАХАЧКАЛА, 13 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, еще шестеро, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП в Бабаюртовском районе Дагестана в пятницу. Об этом ТАСС сообщила представитель пресс-службы Минздрава Дагестана Залина Муртазалиева.

"Сегодня на федеральной автодороге в Бабаюртовском районе столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб на месте, еще шестеро пострадали. Среди пострадавших - ребенок 2004 года рождения", - сказала Муртазалиева.

По ее словам, пятеро из пострадавших госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу и Республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале. "Четверо из них, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии. У них черепно-мозговые травмы, различные переломы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - уточнила собеседница агентства.

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