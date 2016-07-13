После обращения векселедержателей банка АТБ в Приамурье возбуждено уголовное дело

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратура Амурской области возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере по результатам проверки обращений вкладчиков "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ). Об этом в субботу сообщил старший помощник прокурора Амурской области Валентин Бурсянин.

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"В Амурской области по результатам прокурорской проверки обращений вкладчиков ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере с денежными средствами жителей области на общую сумму более 2,7 млн рублей", - сказал Бурсянин. Проверкой установлено, что между ПАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" и ООО "Финансово-Торговая Компания" (ФТК) в августе 2015 года было заключено соглашение о взаимодействии по реализации векселей, которые приобретали преимущественно физическим лицам, ранее являвшимися вкладчикам банка. Однако по версии следствия, от покупки векселей люди деньги не получили, так как выплаты банком были прекращены.