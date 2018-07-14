Власти Гватемалы задержали подлодку с кокаином в упаковках с фотографиями Неймара

МЕХИКО, 14 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гватемалы при поддержке вооруженных сил перехватили самодельную подводную лодку с грузом кокаина в 350 км от тихоокеанского побережья страны. На борту судна находились трое граждан Колумбии, которые были задержаны, сообщила в пятницу Генпрокуратура центральноамериканской республики.

На обнародованных ведомством фотографиях видно, что нелегальный груз расфасован в небольшие упаковки, каждая из которых снабжена снимком бразильского футболиста Неймара в форме испанского клуба "Барселона". В настоящее время он играет за французский клуб Paris Saint-Germain.

Общий вес перехваченного кокаина составил более 800 кг.

По официальным данным, с начала года в Гватемале конфисковано свыше 15,7 т кокаина, больше, чем когда бы то ни было в истории страны. Для сравнения, за весь 2017 год в республике изъяли порядка 13,6 т этого наркотика.