Число жертв ливней в Японии достигло 209 человек

ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 209 человек. Об этом в пятницу объявило главное полицейское управление страны.

По последним данным, еще около 40 человек числятся пропавшими без вести или не выходят на связь. Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны продолжают поисковые и спасательные операции.

Тысячи волонтеров со всей страны прибывают в западные районы Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от удара стихии. Власти префектур Эхимэ, Хиросима и Окаяма, которым ливневые дожди и оползни нанесли наибольший ущерб, ожидают прибытия около 18 тыс. волонтеров, готовых оказать помощь.

В результате наводнений и оползней в 31 из 47 японских префектур по крайней мере 160 жилых домов полностью уничтожены, около 700 получили серьезные повреждения, более 25 тыс. затоплены. Почти 6 тыс. человек все еще находятся в специальных эвакуационных центрах, не имея возможности вернуться в свои жилища. Ситуация осложняется тем, что на всю территорию Японии опустилась сильнейшая жара - стрелки термометров с раннего утра держатся на отметке выше 30 градусов.