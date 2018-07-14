Reuters: спасенных из пещеры в Таиланде школьников выпишут из больницы 19 июля

ТАСС, 14 июля. Двенадцать спасенных из пещеры в Таиланде школьников, находившихся в подземелье более двух недель, выпишут из больницы 19 июля.

Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Таиланда.

"Нам необходимо подготовить детей и их семьи к тому вниманию, которое будет к ним проявлено, когда ребята выйдут из медицинского учреждения", - отметил министр здравоохранения Пьясакон Саконсатайатон. Ранее сообщалось, что каждый ребенок должен будет находиться в больнице не менее семи дней.

23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. Подземелье, в котором они оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие.

В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек. Все были доставлены в больницу Прачанукро в городе Чианграй.