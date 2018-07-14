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Скончался один из пострадавших при взрыве на предприятии "Сургутнефтегаза" в ХМАО

Происшествия
14 июля, 8:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Состояние еще одного пострадавшего оценивается как тяжелое, сообщили в департаменте здравоохранения округа

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ТАСС, 14 июля. Один из пострадавших при взрыве на предприятии "Сургутнефтегаза" в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) скончался в больнице. Об этом ТАСС в субботу сообщили в департаменте здравоохранения округа.

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"Действительно, к сожалению, один из пострадавших скончался в больнице. Еще один пострадавший остается в тяжелом состоянии", - сказали в департаменте.

ЧП произошло 13 июля 06:30 мск в городе Лянторе Сургутского района на складе ремонтно-механического цеха ОАО "Сургутнефтегаз" (ВИНК). В результате пострадали семь человек, их доставили в Лянторскую городскую больницу. Инцидент на работу предприятия не повлиял.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".

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