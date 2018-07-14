Скончался один из пострадавших при взрыве на предприятии "Сургутнефтегаза" в ХМАО

ТАСС, 14 июля. Один из пострадавших при взрыве на предприятии "Сургутнефтегаза" в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) скончался в больнице. Об этом ТАСС в субботу сообщили в департаменте здравоохранения округа.

"Действительно, к сожалению, один из пострадавших скончался в больнице. Еще один пострадавший остается в тяжелом состоянии", - сказали в департаменте.

ЧП произошло 13 июля 06:30 мск в городе Лянторе Сургутского района на складе ремонтно-механического цеха ОАО "Сургутнефтегаз" (ВИНК). В результате пострадали семь человек, их доставили в Лянторскую городскую больницу. Инцидент на работу предприятия не повлиял.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда".