Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: более 30 пассажиров Ryanair пострадали из-за падения давления в салоне самолета

Происшествия
14 июля, 9:43 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, июля. /ТАСС

Всего на борту находилось 189 пассажиров

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Ryanair совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан после того, как пассажиры пожаловались на тошноту и головную боль. Об этом сообщило в субботу агентство DPA.

Инцидент произошел в пятницу вечером. Лайнер следовал из Дублина в город Задар (Хорватия). На его борту находились 189 пассажиров. После приземления в аэропорту Франкфурт-Хан 33 человека были госпитализированы.

По предварительным данным, в салоне самолета упало давление. Сейчас выясняется, что стало причиной этого инцидента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия Хорватия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNBC: гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км
2
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
3
Умер фигурант дела "Кировлеса" Петр Офицеров
4
Эксперты: пенсионная реформа "омолодит" пенсионеров Поволжья и увеличит их доходы
5
Сын адмирала и страж Олимпиады: чем известен новый глава МИД Великобритании Джереми Хант
6
Матвиенко возмутил запуск беспилотников "Почты России" на фоне низких зарплат почтальонов
7
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!