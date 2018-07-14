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СМИ: в Японии из-за жары за день госпитализировали более 1 тыс. человек

Происшествия
14 июля, 13:18 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, июля. /ТАСС

В некоторых районах страны температура достигает 39 градусов Цельсия

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ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Более тысячи человек госпитализированы в Японии в субботу из-за сильной жары, которая установилась почти на всей территории страны. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что с тепловыми ударами госпитализировали 1 042 человека. Практически на всей территории Японии в последние несколько дней установилась жаркая и влажная погода, когда температура днем стабильно превышала плюс 30 градусов по шкале Цельсия. В некоторых же районах страны стрелки термометров достигали отметки в 39 градусов Цельсия.

В прошлом году из-за жары в стране погибли 44 человека, десятки тысяч попали в больницы.

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