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Источник: исполнительный директор УВЗ госпитализирован после падения со скалы

Происшествия
14 июля, 15:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июля. /ТАСС

Пострадавший находится в сознании, чувствует себя хорошо, сообщил источник

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Исполнительный директор "Уралвагонзавода" (УВЗ), депутат законодательного собрания Свердловской области Владимир Рощупкин доставлен на вертолете в больницу Екатеринбурга после падения со скалы в Свердловской области. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах региона.

"Произошел срыв со скалы, была эвакуация на вертолете в областную больницу Екатеринбурга, - сообщил источник. - Была проведена операция. Человек в сознании был и остается, чувствует себя хорошо".

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области имя пострадавшего не раскрывают, но сообщают, что инцидент произошел под Нижним Тагилом. "По предварительным данным, граждане отдыхали на берегу водоема, в котором купались. Это можно назвать несчастным случаем. Мужчина оступился и упал с высоты в воду. Он был доставлен в медучреждение, предварительный диагноз - черепно-мозговая травма, рваные раны тела", - сказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

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