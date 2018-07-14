В Якутске в воздухе зафиксировали превышение концентрации вредных веществ в два раза

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали двукратное превышение концентрации оксида углерода в Якутске из-за лесных пожаров в центральной части региона, сообщает в субботу региональное управление Роспотребнадзора.

"По результатам лабораторных исследований концентрации вредных веществ в 18:00 (12:00 мск) и 19:00 (13:00 мск) установлено превышение предельно допустимых концентраций в два раза по оксиду углерода: в 18:00 - 9,11 мг/м3; в 19:00 11,2 мг/м3, при нормативе не более 5 мг/м3", - говорится в сообщении.

Жители Якутска с утра субботы жалуются на густой смог в социальных сетях, публикуя фотографии задымленного города. Согласно онлайн-табло аэропорта Якутска, задержаны вылет и прилет семи авиарейсов.

Ранее сообщалось, что задымленность в Якутске и центральных районах вызвана пожарами в Намском районе. По данным властей, на территории республики действует 20 лесных пожаров на общей площади свыше 13 тыс. га.