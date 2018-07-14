Сотруднику парка в Челябинске при ремонте аттракциона оторвало ногу

ТАСС,14 июля. Мужчина погиб в одном из парков Челябинска из-за инцидента при ремонте аттракциона. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе администрации города.

"По нашим данным, аттракцион был закрыт на ремонт, сотрудник занимался ремонтом данного аттракциона. Вероятнее всего, предположительно, была нарушена техника безопасности, в результате чего он сначала травмировался, а потом погиб. Ему оторвало ногу, были множественные переломы, его доставили в областную клиническую больницу номер 3, но травмы оказались несовместимы с жизнью", - сказали в администрации.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета ТАСС сообщили, что следователи еще разбираются в обстоятельствах случившегося.