СК возбудил дело после ДТП с двумя погибшими в Пензенской области

ТАСС, 14 июля. Следственные органы в Пензенской области возбудили уголовное дело после аварии с участием легковых автомобилей, жертвами которой стали два человека, еще восемь пострадали. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек и травмирования восьми лиц, в том числе двух несовершеннолетних, в результате ДТП, то есть по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 14 июля на федеральной трассе М5 "Урал" на территории Бессоновского района столкнулись автомашины Nissan, Kia и Mazda. В результате мужчина 1979 года рождения и женщина 1960 года рождения скончались на месте происшествия. Еще восемь человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, среди них две девочки 2007 и 2008 годов рождения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и другие следственные действия.