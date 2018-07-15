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В Японии в результате ливней погибли 216 человек

Происшествия
15 июля, 5:40 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 15, июля. /ТАСС

Еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести или не выходят на связь, сообщили в главном полицейском управлении страны

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© AP Photo/Haruka Nuga

ТОКИО, 15 июля. /ТАСС/. Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 216 человек. Об этом в воскресенье объявило главное полицейское управление страны.

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По последним данным, еще несколько десятков человек числятся пропавшими без вести или не выходят на связь. Местные экстренные службы при поддержке полиции и солдат Сил самообороны продолжают поисковые и спасательные операции. Тысячи волонтеров со всей страны прибыли в западные районы Японии, чтобы оказать помощь пострадавшим от удара стихии. 

В результате наводнений и оползней в 31 из 47 японских префектур по крайней мере 160 жилых домов полностью уничтожены, около 700 получили серьезные повреждения, более 25 тыс. затоплены. Почти 6 тыс. человек все еще находятся в специальных эвакуационных центрах, не имея возможности вернуться в свои дома. Ситуация осложняется тем, что на всю территорию Японии опустилась жара - стрелки термометров с раннего утра воскресенья держатся на отметке выше 30 градусов.

Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1 м осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.

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