Один человек погиб, шестеро пострадали в результате пожара в жилом доме в ЕАО

ТАСС, 15 июля. Прокуратура Еврейской автономной области проводит проверку по факту пожара в многоквартирном жилом доме в городе Облучье, в результате которого одна женщина погибла, еще шесть человек госпитализированы. Об этом сообщает старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

По данным регионального управления МЧС, информация о пожаре на восьмом этаже многоквартирного дома по улице Денисова в городе Облучье поступила в ночь на воскресенье в 01:40 по местному времени (18:40 мск). Из дома были эвакуированы более ста человек, во время обследования задымленных помещений было обнаружено тело женщины.

"Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме городе Облучье. <...> В результате данного происшествия погибла 42-летняя женщина, шесть человек госпитализированы в ОГБУЗ "Облученская районная больница", жизни и здоровью которых ничего не угрожает. Устанавливаются причины пожара", - сказала Крепкогорская, добавив, что госпитализированным была оказана первая медицинская помощь, среди пострадавших детей нет.