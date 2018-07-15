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Трое пострадавших после удара молнии в Ростовской области находятся в реанимации

Происшествия
15 июля, 12:24 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, июля. /ТАСС

Их состояние оценивается как стабильное, сообщил представитель городской скорой медицинской помощи

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Двое пострадавших после удара молнии в городе Шахты в Ростовской области отпущены из больницы домой, трое находятся в реанимации, сообщил ТАСС в воскресенье представитель городской скорой медицинской помощи.

"Состояние стабильное, чувствуют себя намного лучше. Нарушения проводимости, нарушения ритма сердца нет, консультантами осматриваются. Два человека ушли домой. У нас трое остаются <…> под наблюдением, они находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу один человек погиб и пятеро пострадали в городе Шахты во время грозы в результате "удара молнии в дерево".

Следственное управление СК РФ по Ростовской области проводит проверку.

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