Трое пострадавших после удара молнии в Ростовской области находятся в реанимации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Двое пострадавших после удара молнии в городе Шахты в Ростовской области отпущены из больницы домой, трое находятся в реанимации, сообщил ТАСС в воскресенье представитель городской скорой медицинской помощи.

"Состояние стабильное, чувствуют себя намного лучше. Нарушения проводимости, нарушения ритма сердца нет, консультантами осматриваются. Два человека ушли домой. У нас трое остаются <…> под наблюдением, они находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу один человек погиб и пятеро пострадали в городе Шахты во время грозы в результате "удара молнии в дерево".

Следственное управление СК РФ по Ростовской области проводит проверку.